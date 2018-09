N-VA-kandidaat in Lubbeek trekt zich terug na ophef Schild & Vrienden

Nick Peeters, de 21-jarige student op de N-VA-lijst in Lubbeek, trekt zich terug. Dat meldt staatssecretaris en N-VA-lijsttrekker in Lubbeek Theo Francken op Twitter. Peeters was in opspraak gekomen na de Pano-reportage over Schild & Vrienden. “De aanhoudende hetze werd hem en zijn familie te veel”, aldus Francken.

Na de Pano-reportage over de ultrarechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden was Nick Peeters één van de N-VA-kandidaten die in het oog van de storm belandden. Peeters bleek namelijk deelgenomen te hebben aan verschillende bijeenkomsten van de organisatie. Hoewel hij aan Belga verklaarde dat zijn “engagement fel verminderd was” doken er foto’s op waarop Peeters in een t-shirt van Schild & Vrienden het woord neemt op bijeenkomsten van de organisatie.

In tegenstelling tot andere N-VA-kandidaten zette Peeters geen stap opzij. Hij bleef op de N-VA-kieslijst in Lubbeek staan. Staatssecretaris en lijsttrekker Theo Francken weigerde ook om Peeters te laten vallen. Francken had een gesprek met Peeters waarin die laatste hem verzekerde dat hij niet op de hoogte was en ook niet betrokken was bij de ranzige posts in de geheime chatgroepen van de organisatie. Francken liet toen verstaan dat hij “geen aanwijsbare reden had om aan die uitleg te twijfelen”.

Maar de voorbije dagen geraakte Peeters nog meer onder druk nadat een oude Facebook-post van Peeters was opgedoken met een spotprent van een Afrikaanse vrouw. “Geloof me, ik heb haar nog mooi afgebeeld, want in werkelijkheid was ze veel lelijker. De buitenkant liet in haar geval zien wie ze aan de binnenkant is. Is dit nu wat Leuven anno 2016 aan het worden is?”

Aanhoudende hetze

Volgens Theo Francken is er weinig aan de hand: de cartoon dateert uit 2016 en verwijst naar een busincident met Afrikaanse vrouwen waar Peeters getuige van was. Volgens Francken heeft Peeters nu beslist om zich terug te trekken als kandidaat. “De aanhoudende hetze werd hem en zijn familie te veel”, stelt Francken op Twitter.

Francken haalt in één beweging fors uit naar de Leuvense viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en naar “andere bloedhonden”. Volgens hem heeft Van Ranst de bewuste Facebook-post “vervalst” om Peeters “zo te kunnen afschilderen als racist”. “Dit zijn laakbare praktijken. Maar proficiat met de scalp professor”, besluit Francken.