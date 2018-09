Voetbalbond verwerpt klacht van KFC Duffel: bekerloting moet niet worden overgedaan

Op de beelden was duidelijk te zien hoe een balletje openlag in de trommel.

Brussel - De klacht van amateurclub KFC Duffel over de loting van de zestiende finales van de Beker van België is ongegrond. Dat heeft het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist en is woensdag bevestigd aan Belga. De loting moeten niet overgedaan worden.

Duffel legde op 30 augustus, twee dagen na de loting in Tubeke, een klacht neer bij het Competitions Department van de KBVB. De amateurclub vond dat het geheim karakter van de loting geschonden was, omdat een van de balletjes in de pot van de 1A-clubs geopend was. Volgens Duffel was de rechtsgeldigheid van de trekking daardoor in het gedrang gebracht.

Het juridisch departement van het Uitvoerend Comité wees deze klacht vorige week af als ongegrond. “Na nazicht van de beelden, het verloop en de organisatie besliste het Uitvoerend Comité de klacht als ongegrond af te wijzen. Geen enkele andere club, van de in totaal 32 clubs, heeft zich bovendien gemanifesteerd of enige bedenking gemaakt met betrekking tot deze loting”, luidt het.

Na zes minuten merkte Jan Claes, die als vertegenwoordiger van naamsponsor Croky de loting uitvoerde, dat één van de balletjes in zijn pot open was gegaan. Claes sloot het balletje zonder het uit de bokaal te halen en ging over tot de trekking van het tweede balletje. Net voor de trekking van het derde duel, haalde KBVB-personeelslid Mathias Levacq het balletje even uit de trommel om er zeker van te zijn dat het dicht was.

Duffel kreeg tijdens de loting van de zestiende finales van de Croky Cup een verplaatsing naar Jupiler Pro League-club STVV voorgeschoteld.