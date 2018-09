Dylan Teuns grijpt andermaal net naast ritzege in de Vuelta, De Gendt pakt de bergtrui

Gemengde gevoelens voor de Belgen na de zeventiende etappe in de Vuelta. In een lastige bergrit door het Baskenland veroverde Thomas De Gendt de bergtrui, maar greep Dylan Teuns voor de vijfde keer in deze Ronde van Spanje nipt naast de ritzege. Die was voor de Canadees Michael Woods. De strijd om het klassement is allerminst gestreden. Alejandro Valverde pakte acht seconden terug op rode trui Simon Yates, de jonge Spanjaard Mas sprong naar de derde plaats.

De zeventiende etappe van de Vuelta voerde het peloton door Baskenland. De rit met start in Getxo tele onderweg naar Balcón de Bizkaia zes gecatalogeerde bergen, maar eigenlijk ging het voortdurend op en neer en van links naar rechts. Goed voor in totaal 3.100 hoogtemeters over amper 166,4 kilometer.

Op de eerste beklimming van de dag, de Alto de la Arboleda, werd meteen duidelijk dat bergkoning Maté niet hersteld is van zijn virale infectie. De Spanjaard van Cofidis hing aan de rekker en Thomas De Gendt - de nummer twee in het bergklassement - begreep dat dit ultieme kans was om een gooi te doen naar de bergtrui. Onze landgenoot rondde als eerste de top en zou dat ook op de vier volgende hellingen doen.

Bolletjestrui voor De Gendt

Zo sprong De Gendt - helemaal bevrijd door zijn niet-selectie voor het WK - onderweg over Maté naar de top van het bergklassement. Helaas voor De Gendt schoof Bauke Mollema telkens als tweede mee over de top van elke helling. De Nederlander van Trek-Segafredo stond vooraf vierde in het bergklassement en heeft duidelijk ook zijn zinnen op de bolletjestrui gezet. Het belooft de komende vier dagen nog een flinke tweestrijd te worden tussen die twee. Morgen hangen de blauwe bollen alvast rond de schouders van De Gendt.

Aanvankelijk kreeg De Gendt 20 medevluchters mee. Dankzij een fenomenale inspanning van Pieter Serry werd de kopgroep uiteindelijk 26 man sterk. Naast de Belgen De Gendt, Teuns en Serry héél wat grote namen: Vincenzo Nibali, Rafal Majka, Michael Woods, Omar Fraile, Ilnoer Zakarin, De La Cruz, Bauke Mollema en Franco Pellizotti. Het peloton genoot ondertussen van het uitzicht van Bilbao en liet de koplopers meer dan zeven minuten wegrijden. Het werd al snel duidelijk dat we een strijd op twee fronten zouden krijgen: de kopgroep voor de ritzege, de favorieten voor de top-tien.

De finish lag op de Alto del Balcon de Bizkaia, een smeerlapje van eerste categorie dat 7,3 kilometer lang is. Met op zo’n drie kilometer van de finish een zone met een klimpercentage van bijna 24 procent. Het was op die steile stroken dat zowel in de kopgroep als in het peloton de boel aan flarden werd gereden.

Strijd om de ritzege: Teuns bijt tanden stuk op Woods

Eerst de strijd in de kopgroep: daar bleken Michael Woods, Dylan Teuns, Rafal Majka en David De La Cruz de sterkste beren van het pak. Op een kleine kilometer van de streep plaatste Teuns een geweldige aanval, maar onze landgenoot liep in de laatste hectometers op een scherpe counter van Michael Woods. De Canadese nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik hield op de streep een paar metertjes over op Teuns. Erg zuur voor een héél erg sterke Teuns, die al voor de vijfde keer in deze Vuelta nipt naast een ritzege grijpt. De voorbije tien dagen werd Teuns twee keer derde, één keer vierde en één keer vijfde.

Strijd voor het klassement: Valverde pakt tijd terug op Yates, Mas springt naar plaats drie

In de groep der favorieten was het andermaalNairo Quintanadie als eerste kraakte. De Colombiaan had een dag eerder in de tijdrit al een mentale tik gekregen en gooide in het Baskenland definitief de handdoek in de ring voor de eindzege. Gelukkig voor Movistar kon veteraan Alejandro Valverde op de steile slotkilometer nog acht seconden terugpakken op rode trui Simon Yates. Daardoor komt de Spanjaard op 25 seconden van de Britse leider. Enric Mas - de Spaanse opvolger van Valverde? - finishte in het zog van zijn 18 jaar oudere landgenoot en deed eveneens een uitstekende zaak in het klassement. Het 23-jarige raspaardje van Quick-Step Floors staat zo plots op de derde plaats. Steven Kruijswijk zakte van drie naar vijf in het klassement omdat hij ook Miguel Angel Lopez over zich heen kreeg.

Donderdag mogen de renners een beetje bekomen in een vlakke etappe. Vrijdag en zaterdag krijgen Valverde en co de laatste twee kansen om Yates uit het rood te rijden (lees meer). De strijd om de rest van het podium is met vijf renners binnen de twee minuten nog niet gestreden.

Rituitslag

1. Michael Woods (Can/EFD)

2. Dylan Teuns (Bel/BMC) op 0:05

3. David de la Cruz (Spa/SKY) 0:11

4. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:13

5. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 0:38

6. Alessandro De Marchi (Ita/BMC) 0:44

7. Amanuel Ghebreigzabhier (Eri/DDD) 0:48

8. Jesus Herrada (Spa/COF) 0:51

9. Jai Hindley (Aus/SUN) 0:55

10. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 01:48

Klassement

1. Simon Yates (GBr/MTS)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 0:25

3. Enric Mas (Spa/QST) 01:22

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 01:36

5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 01:48

6. Nairo Quintana (Col/MOV) 02:11

7. Ion Izagirre (Spa/TBM) 04:09

8. Rigoberto Uran (Col/EFD) 04:36

9. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 05:31

10. Tony Gallopin (Fra/ALM) 06:05 .

Teuns moet alweer vrede nemen met ereplaats: "Jammer"

Dylan Teuns (BMC) heeft na twee derde plaatsen nu ook een tweede plaats vast in de Vuelta. "Ik plaats mijn aanval misschien iets te vroeg", gaf hij woensdag na afloop van de zeventiende rit toe.

"Vandaag was een van de ritten die ik had aangestipt", deed hij zijn verhaal. "Zaak was om mee te schuiven in de vroege vlucht en dat lukte me ook. Samen ook met ploegmaat Alessandro De Marchi, met twee is altijd beter dan alleen. Het was goede kopgroep, net zoals de vorige keer met een aantal sterke renners zoals Woods, Mollema opnieuw, en De Gendt. Het draaide goed en met Alessandro bij mij konden we de wedstrijd mee controleren."

"Dankzij Alessandro moest ik me weinig zorgen maken. Ik wist dat het zou aankomen op die slotklim en hij deed zijn werk perfect. Hij maakte tempo, hield het hoog genoeg zodat niemand kon aanvallen en ik me daar niet moest mee bezig houden. Hij zette me goed af, tot 3,5 km, de steilste stukken dus en toen was het aan mij."

"Ik wilde niet te vroeg aanzetten, want de vorige keer had ik die fout begaan, dus ik volgde vooral de anderen. Maar inderdaad, misschien doe ik mijn ultieme versnelling net iets te vroeg (op 650 meter, nvdr.). Woods haalt me terug en gaat me voorbij. Ik probeerde, maar moest een klein gaatje laten. Ik heb echt er nog alles uitgeperst in het slot, ik kwam nog heel dicht, maar niet dicht genoeg voor de zege. Jammer."