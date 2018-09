Rode Duivels blijven records aanscherpen: nog nooit zoveel gewonnen als in 2018

Nooit wonnen onze Rode Duivels zoveel op één jaar, en het was al 68 jaar geleden dat ze nog een spits hadden die even vlot de weg naar het doel vond als Romelu Lukaku nu. De Belgische nationale ploeg zet zijn status als nieuwe nummer één van de wereld kracht bij met een paar uitschieters in 2018. En er volgen nog vier matchen waarin de records kunnen worden aangescherpt.

• Opnieuw nummer één

Er was natuurlijk ook de bronzen medaille op het WK, de beste prestatie ooit op een wereldkampioenschap voor de Rode Duivels. Maar na de zege op IJsland staan de Belgen ook weer op de eerste positie op de wereldranking van de FIFA. Dat lukte hen tussen november 2015 en april 2016 ook al eens.

• Recordaantal zeges op één kalenderjaar

We mogen dan nog maar september zijn, de Rode Duivels zitten dit kalenderjaar al aan elf zeges. Nooit eerder kon onze nationale ploeg zoveel winnen binnen één en hetzelfde jaar. Enkel de vriendschappelijke match tegen Portugal (0-0) en de halve finale op het WK tegen Frankrijk (1-0-verlies) konden niet gewonnen worden.

De elf Belgische zeges van 2018:

België-Saudi-Arabië 4-0

België-Egypte 3-0

België-Costa Rica 4-1

België-Panama 3-0

België-Tunesië 5-2

Engeland-België 0-1

België-Japan 3-2

Brazilië-België 1-2

België-Engeland 2-0

Schotland-België 0-4

IJsland-België 0-3

• Recordaantal goals van één speler voor de Rode Duivels

Romelu Lukaku is met 43 goals uit 77 interlands ruim topschutter aller tijden voor de Rode Duivels. Maar hij heeft door zijn twee goals in IJsland ook een ander straf record geëvenaard: dat van meeste goals voor de nationale ploeg in één kalenderjaar. Dat stond al sinds 1950 op naam van ex-Anderlecht-speler Jef Mermans, maar Lukaku doet met zijn twaalf stuks in 2018 even goed.

De twaalf goals van Lukaku voor België in 2018:

• Twee tegen Saudi-Arabië (4-0-zege)

• Eén tegen Egypte (3-0-zege)

• Twee tegen Costa Rica (4-1-zege)

• Twee tegen Panama (3-0-zege)

• Twee tegen Tunesië (5-2-zege)

• Eén tegen Schotland (0-4-zege)

• Twee tegen IJsland (0-3-zege)

… En het is nog niet gedaan

Zowel het aantal gewonnen wedstrijden als het aantal gescoorde doelpunten door één speler binnen één en hetzelfde kalenderjaar kunnen nog aangescherpt worden. De Belgen spelen dit jaar immers nog vier matchen: twee keer tegen Zwitserland, één keer tegen IJsland en één keer tegen Nederland.

Programma:

België-Zwitserland: vrijdag 12 oktober, 20u45

België-Nederland: dinsdag 16 oktober, 20u45

België-IJsland: donderdag 15 november, 20u45

Zwitserland-België: zondag 18 november, 20u45