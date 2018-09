Jasper Stuyven bevestigt zijn goede vorm en rijdt naar winst in Grote Prijs van Wallonië

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) heeft woensdag de Grote Prijs van Wallonië op zijn naam geschreven. De 26-jarige Stuyven bleef na 205,9 kilometer tussen Blegny en de Citadel van Namen Dimitri Claeys (Cofidis) en de Fransman Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) voor. Hij volgt op de erelijst de afwezige Tim Wellens op.

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met vijf renners: Julien Mortier, Gordon De Winter, Tom Dernies, de Nederlander Jasper De Laat en de Portugees Ivo Oliveira. Maximaal reden ze een bonus van vijf minuten bij elkaar op een peloton waar Trek-Segafredo, Wanty en Lotto Soudal het commando namen.

Op de helling van Ermeton, op zo’n 42 km van het eind, werden de vluchters gevat en barstte de finale open. Heel wat aanvallen, maar pas met Jasper Stuyven, op de Côte de Lustin op 25 km, viel de koers in een definitieve plooi. Hij kreeg nog een grote groep van 14 renners met zich mee: onder hen ook Jan Bakelants, Jelle Vanendert, Dimitri Claeys, Warren Barguil en Guillaume Martin. Helemaal op het einde zouden er nog vijf renners aansluiten, maar veel kansen kregen die niet meer.

Het was Barguil die de debatten opende op de Citadel, op 1,3 km, en Stuvyen dichtte meteen het gaatje en sprong over de Fransman. Dimitri Claeys moest alles uit de kast halen om de Leuvenaar terug te halen. Even reden ze met twee op kop, maar Jelle Vanendert zou nog terugkeren, met Barguil, Guillaume Martin en Huub Duijn. Met zes gingen ze de laatste bocht in en het was Stuvyen die als eerste de sprint aanzette en het haalde voor Claeys.

Voor Stuyven is het na zijn tweede plaats in de Brussels Cycling Classic en zijn derde stek in de GP Quebec dan toch raak. Eerder dit jaar won hij ook al de vierde rit in de Binck Bank Tour.