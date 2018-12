GETEST. Op wandel met een alpaca

Alpaca’s zien er niet alleen zacht en lief uit, ze zijn het ook echt - letterlijk en figuurlijk. Maar ze zijn ook ideaal wandelgezelschap: van een wandeling met de dieren zou je helemaal ontspannen. Tijd voor een test.

Vorig jaar waren vierduizend (!) mensen geïnteresseerd om deel te nemen aan de alpacawandeling van Alpacaspirit uit Dendermonde. Hoewel de meesten zich toen “voor de grap” opgaven, stijgt de vraag naar een tocht met de kameelachtigen uit Zuid-Amerika aanzienlijk. In bijna elke Belgische provincie - van het Limburgse Kwaadmechelen tot het Oost-Vlaamse Zwalm: kun je op wandel met de dieren die je tot rust laten komen.

Vooral volgen

Omdat een beetje minder stress altijd meegenomen is, schuif ik bij EcoSnooze in Brakel een halster rond de snoet van Sloeber. Hij, een grijswitte hengst met lange wimpers en een glimlachje, en ik begonnen aan een tocht in de Vlaamse Ardennen. Met de nadruk op hij en ik. Een alpaca volgt zijn kudde, een mens kan niet anders dan volgen aan de leiband. Je zou zowaar beginnen twijfelen of ze het niet beter zouden omschrijven als 'alpaca’s volgen' in plaats van 'wandelen met alpaca's'.

Foto: vwh

De wandeling verloopt aan een rustig tempo, langs een mossig bospad naast een rivier. Een romantische setting? Check. Maar hoeveel ik ook hoop op een klik met Sloeber, is er niet meteen een connectie. Ook niet als ik over zijn geschoren nek wrijf en zijn naam licht fluister of hoog piep. Tot ik besef dat ook de liefde van alpaca’s door de maag gaat en dat ze een afgevallen blad wel kunnen smaken. Hij slurpt het naar binnen - een duidelijke vorm van wederzijdse appreciatie, maak ik mezelf wijs.

Alpacalm

Tijdens anderhalf uur stappen - neen, het is niet de bedoeling dat je op een alpaca gaat rijden zoals op een paard - is het moeilijk om aan iets anders te denken dan aan het gezelschap op vier poten. De dieren brengen een gevoel van rust naar boven. Geen wonder dat ze vaak worden ingezet vanuit een psychologisch standpunt, onder meer om stress te verminderen. Dus als er nog alpaca’s zijn die me mee op sleeptouw willen nemen of gewoon gezellig willen snoezelen, gewoon even hummen! Anders gezegd: voor meer dan één herhaling vatbaar.

Foto: vwh

Tips

- Trek de alpaca’s niet mee, ook niet als ze stoppen om een blaadje te eten, want dat vinden ze allesbehalve leuk. Ze halen de kudde wel bij al huppelend. Zorg dat je kleding aanhebt die vuil mag worden en volg gewoon.

- Streel de dieren niet achteraan op de rug, want dan kunnen ze met hun achterpoten slaan. Staar hen niet recht in de ogen om te voorkomen dat ze zich bedreigd voelen. Streel ze bij voorkeur aan hun nek.

- Vrees niet: als alpaca’s spuwen, dan doen ze dat meestal naar elkaar.

- Er is niets raar aan de hand als je de dieren hoort hummen: dit is hun manier om met elkaar te communiceren.

Leuke adresjes:

EcoSnooze in Brakel: boerderij die wandelingen aanbiedt en waar ook bad- en beddengoed van alpacawol te koop is.

AlpacaSpirit in Dendermonde: hier kan je terecht voor wandelingen, maar ook teambuilding en coaching.

’t Pagggaderke in Essen: hier werkt Karen Verheyden, die zich heeft gespecialiseerd in therapie met alpaca’s.

De alpacaboerderij in Kaulille: waar je onder andere de opleiding alpacaboer kunt volgen.

Zonneveld alpaca’s in Tiendeveen: ga je wat verder, naar de Nederlandse provincie Drenthe, dan slaap je op de boerderij van Sander Zeldenrijk tussen de dieren slapen in de stal.