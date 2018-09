Europese Commissie wil in maart 2019 laatste verplichte omschakeling naar zomertijd

Schakelen we op zondag 31 maart 2019 voor de laatste keer om naar de zomertijd? Dat is alvast de ambitie van de Europese Commissie die woensdag de lidstaten een formeel voorstel heeft gedaan om de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd af te schaffen.

In zijn jaarlijkse State of the Union kon Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker uiteraard niet voorbij aan het Europese thema dat de man in de straat de voorbije weken misschien wel het meest beroerde. Eind augustus had de Commissie immers al aangekondigd dat ze de omschakeling wou afschaffen en de lidstaten de keuze wil laten.

Nu ligt er een concrete richtlijn op tafel. De laatste verplichte omschakeling naar de zomertijd zou op zondag 31 maart plaatsvinden. Daarna zouden de lidstaten die permanent voor de wintertijd kiezen op zondag 27 oktober hun klok een laatste keer achteruit zetten.

Om die timing te halen, zouden de lidstaten en het Europees Parlement tegen maart hun fiat moeten geven. Tegen april zou elke lidstaat dan aan de Commissie moeten meedelen of haar inwoners voortaan in permanente zomer- of wintertijd zullen leven. Dat moet de goede werking van de Europese interne markt garanderen.

De zomertijd is in de vorige eeuw ingevoerd om energie te besparen, maar anno 2018 is dat argument echter grotendeels weggevallen. Bovendien klagen steeds meer burgers over de negatieve impact, meent de Commissie. 4,6 miljoen mensen reageerden deze zomer op een openbare consultatie van de Commissie. Daaruit bleek vorige maand dat 84 procent af wil van de halfjaarlijkse switch.