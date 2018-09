Heusden-Zolder - Een 26-jarige man uit Heusden-Zolder heeft zich woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een schrijnend geval van partnergeweld.

De verdachte kon het niet verkroppen dat zijn relatie van meerdere jaren erop zat. Op 21 juli 2016 ontplofte hij toen hij vernam dat zijn ex met haar nieuwe vriend en haar zus wandelde in Beringen in ...