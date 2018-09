Dreigingsniveau 2 voor maker Pano-reportage Tim Verheyden over Schild & Vrienden

Tim Verheyden bracht vorige week een onthullende Pano-reportage over Schild & Vrienden. Foto: © VRT - Joost Joossen

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) heeft het dreigingsniveau voor VRT-journalist Tim Verheyden ingeschaald op 2. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) woensdag in de Kamer, waar werd gedebatteerd over de Pano-reportage rond de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden.

Diepenbekenaar Tim Verheyden maakte vorige week de veelbesproken reportage over de organisatie van Dries Van Langenhove voor de VRT. “Verheyden heeft klacht neergelegd voor bedreigingen”, zei Jambon woensdag. “Het OCAD heeft afgelopen weekend het dreigingsniveau op 2 vastgelegd voor de journalist.”

Dreigingsniveau 1 betekent dat een persoon niet bedreigd is, niveau 2 houdt in dat de dreiging ‘weinig waarschijnlijk’ is.