BINGE TIP. Sasha Baron Cohen tuurt in ziel van Amerika: even schaamteloos en shockerend als het land zelf

AlsSasha Baron Cohen een comeback maakt, gaat dat niet ongemerkt voorbij. Zeven afleveringen lang probeert de Britse komiek, bekend van zijn typetjes Ali G en Borat, in ‘Who Is America?’te turen in de ziel van een getroebleerd land. Het levert schokkende televisie op, en sensationele nieuwskoppen. Al kan je je net zo goed afvragen wat ‘Who Is America?’ precies is.