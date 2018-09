“Gaandeweg kwam ik erachter dat ik hoogsensitief ben”

Een beklemmend gevoel, pijn in de arm en dan zwart voor de ogen: tweeënhalf jaar geleden kreegLeen Dendievel (34) haar eerste verlammende paniekaanval. De ‘Thuis’-actrice schreef er een boek over, ‘Asem’. Een ontdekkings- en schrijfproces dat als therapie werkte. “Dat mijn grootvader, die altijd bang was voor de dood, in zijn laatste momenten zo kalm was, heeft me geholpen om mijn angst te overwinnen.”