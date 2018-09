Gedeeltelijk verlamde olympische kampioene Kristina Vogel is dankbaar voor wereldwijde steun: “Ik wil terug een leven opbouwen”

De Duitse tweevoudige olympische kampioene Kristina Vogel, die bij een trainingsongeval eind juni gedeeltelijk verlamd raakte, heeft haar dankbaarheid uitgesproken voor de wereldwijde steun die ze de voorbije maanden ontvangen heeft. “Ik had nooit gedacht dat het zoveel teweeg zou brengen. Het was hartverscheurend en tegelijk heeft het me veel positieve energie gegeven”, vertelde ze woensdag tijdens een persmoment in een Berlijns ziekenhuis.

De 27-jarige elfvoudige wereldkampioene richt haar blik reeds op de toekomst. “Je moet de situatie aanvaarden. Ik wil terug een leven opbouwen, dat is belangrijk voor mij.”

Vogel is sinds het begin van de week terug aan het sporten en is met een rolstoeltraining gestart. Daarnaast wil ze ook doorgaan als woordvoerster van de atletes bij de Internationale Wielerunie UCI. Komend weekend mag ze voor het eerst sinds het dramatische ongeval tijdelijk naar huis terugkeren. Voor Kerstmis hoopt ze het ziekenhuis voorgoed te verlaten. “Ik kijk er echt naar uit voor de eerste keer in drie maanden in mijn eigen bed te liggen en zelf te koken”, besloot Vogel.

Kristina Vogel liep de zware blessure op 26 juni op bij een ongeval op training. Op de piste in Cottbus kwam het tot een botsing met een Nederlandse renster. Nadien ging ze in een ziekenhuis in Berlijn verschillende keren onder het mes en werd er een dwarslaesie vastgesteld, dat is een doorsnijding van het ruggenmerg in het dwarse vlak.

“Hoe je de zaak ook draait of keert, ik kan niet meer lopen”, bekende ze vorige week in de Duitse pers. De ontsteltenis was meteen groot in het Duitse baanwielrennen, dat zijn meest succesrijke renster verliest. Haar Team Erdgas lanceerde na het ongeval een inzamelingsactie met de hashtag #staystrongkristina. Zo werd er al meer dan 120.000 euro ingezameld. Het geld zal ter beschikking gesteld worden van Vogels familie.