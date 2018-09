Recordaantal inschrijvingen op infodag CVO De Verdieping

Zolder

Heusden-Zolder - Met nieuwe Ateliers voor technische opleidingen en een heleboel nieuwe en vernieuwde cursussen, is het schooljaar van CVO De Verdieping opnieuw gestart.

Tijdens de infodag op dinsdag 4 september baanden heel wat nieuwsgierigen zich een weg naar de school. Een recordaantal cursisten schreven zich in! Volg je graag een technische opleiding in onze nieuwe Ateliers? Volg je liever een cursus talen, fotografie, koken en bakken, mode, ... Neem dan zeker een kijkje op onze website en schrijf je in! De meeste lessen starten deze week.Wil je proeven van een taal? Volg in de voormiddag of ‘s avonds dan gratis een proefles op woensdag 19 september. Kijk voor meer informatie op www.cvodeverdieping.be!