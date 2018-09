KAART. Jaarlijks 23.000 ton glas opgehaald in Limburg: zoveel glasafval produceert uw gemeente

Glasbollen zijn sluikstortgevoelige plekken. Maar wie afval naast een glascontainer achterlaat - ook al is het glas omdat de container vol zit - begaat een overtreding en riskeert een GAS-boete. En zeker tijdens de handhavingsweek van het Vlaams initiatief Mooimakers dat loopt van 17 tot en met 23 september. Onder andere de glascontainers van Limburg.net zullen dan extra in de gaten worden gehouden. Vijf vragen én antwoorden over de Limburgse glasbollen.