‘Extreem gevaarlijke’ orkaan nog groter dan verwacht: “Wees er klaar voor, en God is met jullie”

Orkaan Florence zet verder koers richting het Amerikaanse vasteland. Mogelijk wordt het de zwaarste orkaan die de oostkust van de VS ooit trof. Amerikaans president Donald Trump heeft de bevolking van die regio intussen een hart onder de riem gestoken via een videoboodschap die hij op Twitter zette.

“Orkaan Florence is snel aan het naderen”, zegt de president. “En ze zeggen dat ze nog nooit zo’n orkaan in dat deel van het land hebben gezien. We zijn er klaar voor, we zullen ermee omgaan. We hebben de beste mensen van de hele wereld om de gevaren van deze storm te doorstaan.”

Foto: AP

“Ga uit de weg van de storm”, gaat Trump verder. “Speel er geen spelletjes mee. Het is een grote. Misschien zelfs groter dan ze ooit hebben gezien, met enorme hoeveelheden water. De storm zal komen en het zal weer weggaan. We willen dat iedereen veilig is. We zijn helemaal voorbereid: voedsel, medische hulp,... Alles wat je je kan inbeelden, daar zijn we klaar voor.”

“Maar ondanks dat kunnen er slechte dingen gebeuren wanneer je over een storm praat die zo groot is. Dat heet moeder natuur. Je weet het nooit, maar wij weten dat. We houden van jullie allemaal, we willen dat jullie veilig zijn. Ga uit de weg van de storm. Luister naar de lokale overheden.”

“Wees er klaar voor, en God is met jullie”, besluit Trump.

Giftige sites op pad van Florence

Momenteel is Florence een orkaan van categorie 4. Verwacht wordt dat die nog zal doorgroeien tot een orkaan van categorie 5, de zwaarste kwalificatie. Dat houdt onder andere windsnelheden tot meer dan 250 kilometer per uur in, er wordt stormvloed verwacht, met golven tot 6 meter hoog. Eerder had Trump ook al op Twitter gezet dat de orkaan groter is dan geanticipeerd.

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) wijst er intussen ook op dat er een negental sites met giftige afvalstoffen op het pad van de orkaan liggen, aan de kust van South en North Carolina. Het agentschap monitort daarom constant de kwetsbaarheid van die sites.

De doortocht van orkaan Harvey vorig jaar veroorzaakte op minstens dertien toxische sites in Texas schade.

Monster

Florence is een van de krachtigste orkanen aan de oostkust van de VS van de laatste decennia. Gouverneur Roy Cooper van North Carolina noemde de storm zelfs een ‘monster’: “Zelfs als je al eerdere stormen hebt uitgezeten, dan nog is deze anders. Verwed er jouw leven niet voor om dit monster uit te zitten.” De nationale weerdienst heeft het over ‘de storm van hun leven’ voor de inwoners van de oostkust van de Carolina’s.

Anderhalf miljoen mensen moeten preventief worden geëvacueerd. In totaal kunnen meer dan 300 miljoen Amerikanen getroffen worden door de orkaan. Want naast North en South Carolina zal de orkaan (wellicht dan al verzwakt) ook landinwaarts tot in de staten Tennessee, Kentucky, Georgia en Virginia reiken.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: Photo News