Prins Laurent wacht op VN-rapport vooraleer beroep aan te tekenen tegen reduceren van dotatie

Prins Laurent tekent normaal begin volgende week formeel beroep aan tegen de beslissing om zijn dotatie te reduceren. Dat zegt zijn advocaat, Laurent Arnauts, woensdag. De prins wacht wel eerst een VN-rapport over Libië af.

Prins Laurent hoopt met de oprichting van een nieuwe vzw 48 miljoen euro terug te vorderen die de Libische staat verschuldigd is aan één van zijn andere ter ziele gegane non-profitorganisaties. Het Environment Network werd opgericht voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie en duurzame landbouw in landen met zware economische en sociale problemen. Met het netwerk wil de prins ook de activiteiten en de netto activa van vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust) overnemen. Een vonnis van het Brusselse hof van beroep van 20 november 2014 veroordeelde Libië tot het betalen van een vergoeding van 38.479.041 euro aan GSDT. In het geding: de eenzijdige breuk door de Libische staat in 2010 van een contract dat twee jaar eerder met GSDT werd afgesloten om duizenden woestijnhectaren aan de kust van de Afrikaanse staat te herbebossen.

Laurent wacht nu op een rapport van de VN-Veiligheidsraad dat zou vaststellen dat België de sancties tegen Libië niet heeft gerespecteerd en Libiërs vrij heeft laten beschikken over bevroren tegoeden.

Tegelijk heeft de Belgische staat de prins alle hulp geweigerd om zijn fondsen te recupereren, stellen de advocaten van Laurent vast.

“De Libische affaire speelt dus een rol in de procedure van de prins voor de Raad van State”, aldus advocaat Arnauts.

Op 30 maart stemde de Kamer voor een reductie van 15 procent van van de dotatie de prins, gedurende een jaar. Dat was een gevolg van de aanwezigheid van Laurent op een receptie op de Chinese ambassade, zonder toestemming van de regering.