Weyts vreest dierenbeulen: “Wie tot zulke gruwel in staat is, is ook gevaar voor mensen”

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil dat er een nationale aanpak komt van het fenomeen dierenmishandeling. Er zijn zoveel gevallen op uiteenlopende locaties dat een nationale coördinatie zich opdringt, zo zegt de N-VA-minister aan Belga. “Vooral omdat ik vrees dat wie die tot zulke gruwel in staat is en dan nog eens heel goed voorbereid te werk gaan, niet alleen een gevaar is voor dieren maar ook voor mensen”, klinkt het.

Als eerste Vlaamse minister voor Dierenwelzijn heeft Ben Weyts een absoluut speerpunt gemaakt van het aanpakken van dierenmishandeling en dierenbeulen. Op vraag van Weyts werd dierenmishandeling opgenomen in de Kadernota Integrale Veiligheid en in het Nationaal Veiligheidsplan. De N-VA-minister voert ook strengere straffen in voor wie dieren verwaarloost of mishandelt.

Maar Weyts wil een stapje verder gaan en de strijd opvoeren. “Ik dring aan op een doorgedreven inzet van mensen en middelen en op een nationale coördinatie”, laat hij aan Belga weten. “Ik weet dat er verschillende onderzoeken lopen en dat zowel lokale en federale politie als magistraten van het openbaar ministerie van Limburg en Antwerpen regelmatig overleggen. Maar gezien het toenemend aantal gevallen op heel uiteenlopende locaties en ook in Nederland, dring ik toch aan op een nationale aanpak van dit fenomeen”, aldus Weyts.

LEES OOK. Paardenbeul doodt merrie in Gingelom

Het voorbije jaar waren er onder meer gruwelijke gevallen van paardenmishandeling in Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas), Brecht, Rijkevorsel en Massenhoven. Ook in de Nederlandse provincies Limburg en Brabant doken al gelijkaardige gevallen op. Weyts vreest dat de daders van dergelijke feiten niet enkel gevaarlijks zijn voor dieren “maar ook voor mensen”.

Weyts: “Waarschijnlijk gaat het over meerdere daders maar verschillende elementen komen steeds terug. Bijvoorbeeld de zeer goede voorbereiding van de aanvallen, men laat geen sporen na, geen getuigen, er wordt gewerkt met een gruwelijke precisie enzovoort. Experten hebben een link gelegd met bizarre seksuele fantasieën en met het ‘dark net’”.