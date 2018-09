Lieven Verstraete haalt scherp uit naar Kris Peeters over Arco: “Geef dit nu gewoon toe. Het zal je deugd doen”

‘De Zevende Dag’-presentator Lieven Verstraete (55) heeft zich woensdagochtend in een persoonlijke tweet gericht tot vicepremier Kris Peeters (CD&V). Verstraete legt uit hoe hij enkele duizenden euro’s aan Arco-aandelen van zijn vader erfde en roept Peeters op tot duidelijkheid.

Nadat gisteren bekendraakte dat de beloofde Arco-deal er niet komt voor de verkiezingen, is de nachtmerrie van CD&V compleet. Heel wat investeerders reageren misnoegd nu de beursgang van Belfius en dus de oplossing voor het Arco-debacle alweer voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. Onder hen ook VRT-presentator Lieven Verstraete.

“Beste Kris Peeters”, schrijft hij in een veelgedeelde tweet. “Mijn ouders waren hun hele leven overtuigde Kajotters. Maar mijn vader is bitter gestorven om wat met Bacob/Dexia en Arco gebeurde.”

“Hij liet me 2683 euro aan Arco-aandelen achter. Ik ga ervan uit dat dit helemaal weg is. Geef dit nu gewoon toe. Het zal je deugd doen.”

