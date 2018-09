WK-leider Thierry Neuville verlengt contract bij Hyundai

Brussel - Thierry Neuville heeft zijn contract bij Hyundai met drie jaar verlengd. Dat laat de huidige leider in de tussenstand van het WK rally woensdag weten.

“Ik ben in de wolken te kunnen aankondigen dat Nicolas Gilsoul (zijn corijder) en ik de volgende drie jaar bij Hyuandai blijven. We bouwen een sterk partnership voor een lange en mooie toekomst”, zegt Neuville.

De 30-jarige rallyrijder uit Sankt Vith kwam in 2014 bij Hyundai. Hij werd in 2016 en 2017 vicewereldkampioen met het Koreaanse team. In het huidige WK staat Neuville met nog vier manches te gaan aan de leiding. Dit weekend wordt de rally van Turkije afgewerkt.