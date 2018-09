Adnan Januzaj blijft op de sukkel met knieblessure

Adnan Januzaj blijft hinder ondervinden aan zijn linkerknie, een blessure die hij meer dan twee maanden geleden op het WK in Rusland opliep. “De pijn is niet helemaal weg en dus werd er een nieuwe behandeling opgestart met infiltraties. Een operatie is uitgesloten”, zo maakte zijn ploeg Real Sociedad bekend. Volgens Spaanse media zou hij daardoor nog minstens vier tot zes weken aan de kant staan.

De 23-jarige Januzaj incasseerde eind juni in de aanloop naar de achtste finale tegen Japan op training een trap op de knie. Aanvankelijk werd gedacht dat de kwetsuur niet al te ernstig was, maar Januzaj zou nadien niet meer in actie komen op het WK. Enkele dagen eerder had hij zich in het groepsduel tegen Engeland nog tot matchwinnaar gekroond.

Ook voor Real Sociedad, dat met een degelijke vier op negen aan het seizoen begonnen is, speelde de winger dit seizoen nog geen minuut.