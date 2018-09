Vanavond staat Adil El Arbi voor de klas op Eén. Op Canvas begint de docureeks over de financiële crisis van 2008. Beste film van vandaag is ‘Gattaca’, een SF-prent

1)De Klas: Adil El Arbi

In de derde aflevering staat filmmaker Adil El Arbi voor de klas. Hij heeft vastgesteld dat er een en ander veranderd is: “Ik merk dat scholen, vooral in de steden, veel gemengder ...