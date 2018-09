Bocholtenaar zet cannabisplantage op in huis van ex-vriendin

Bocholt - Een man uit Bocholt moet mogelijk een gevangenisstraf van twee jaar uitzitten en een boete van 8.000 euro betalen omdat hij een plantage begon in een huurwoning. De eigenares van de woning stapte zelf naar de politie toen ze merkte dat haar ex-vriend zich raar begon te gedragen en de huur plotseling cash betaalde met briefjes van twintig en vijftig euro. Het openbaar ministerie vroeg ook de verbeurdverklaring van de 34.560 euro die de man verdiende met zijn handel.

De uit Nederland afkomstige vrouw keek raar op toen ze de maandelijkse huur van haar ex-partner niet langer gestort kreeg maar maandelijks in baar geld in haar handen gestopt kreeg. De vrouw mocht van de Bocholtenaar ook niet meer in haar eigen woning komen. Eind vorig jaar ging ze toch een kijkje nemen ondanks dat verbod en vond ze een kleine plantage van 250 cannabisplanten in de verbouwde kelder van het huis.

De vrouw stapte naar de politie om een klacht in te dienen. Tijdens zijn verhoor gaf haar ex de feiten toe en vertelde hij de agenten dat hij al bijna een jaar bezig was met de plantage. Hij stelde de woning ter beschikking van enkele dealers die er een plantage in onder brachten. Hun DNA werd ook in de plantage gevonden maar het openbaar ministerie kon hun identiteit niet achterhalen. Per maand kreeg de man drieduizend euro van de dealers.

Vonnis op 10 oktober.