Gezocht: Vincenten en Vincentinnen

Kortessem - Vincentius Kortessem viert zaterdag 22 september haar 25-jarig bestaan. Zij doet hierbij een oproep aan alle Kortessemnaren die Vincent (of een afgeleide hiervan) heten om als ere-genodigden aanwezig te zijn en het peterschap over de festiviteiten waar te nemen.

Tegelijk bezorgde Vincentius een huis-aan-huis-folder met een polsbandje. “Wij doen een oproep aan al onze inwoners om dit solidariteitsbandje te dragen tot de viering 25 jaar Vincentius Kortessem.”, vraagt voorzitster Marèse Claesen. Op het polsbandje staat ‘Ik heb oog voor de andere!’, het thema van het feest. “Het is een dankfeest voor de honderden mensen die hulp boden aan zij die het, al dan niet tijdelijk, moeilijker hebben in onze samenleving.”

Tijdens de festiviteiten op zaterdag 22 september om 14 uur is er naast de viering, opgeluisterd door het jeugdkoor Arsis ook de mogelijkheid om kennis te maken met de werking van Vincentius, in de oude school van Vliermaalroot.

Alle Kortesemnaren met de naam Vincent, Vince, Vinnie, …. kunnen zich melden bij Marèse Claesen, 0479 36 85 81, of via mail: vincentiuskortessem@gmail.com.