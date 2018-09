Het aantal bedrijfswagens blijft toenemen, maar Limburg hinkt achterop

Het aantal bedrijfswagens blijft toenemen. Dat blijkt uit cijfers van HR en Well-being-specialist Attentia, afgenomen bij 150.000 werknemers in België. Vandaag heeft bijna één op vijf werknemers een bedrijfswagen. Ook opmerkelijk: cash for car blijkt vandaag geen succes te zijn (al is er nu wel een aanpassing aan de regelgeving in de maak). “Toch moeten we alternatieve mobiliteitsoplossingen blijven stimuleren”, zegt Yves Labeeu, Tax en Legal consultant bij Attentia.

Uit de cijfers van Attentia blijkt dat op 3 jaar tijd het aantal werknemers met een bedrijfswagen met 21,8% is gestegen. In 2018 heeft 28,94% van de bedienden in België een bedrijfswagen (t.o.v. 24,68% in 2015). Bij arbeiders ligt dit veel lager: amper 2,01% krijgt vandaag een bedrijfswagen als extralegaal voordeel ter beschikking.

Waals-Brabant boven

Bedrijven in Waals-Brabant scoren het hoogst. Daar heeft 40,55% van de werknemers een bedrijfswagen. Ook bedrijven in de provincie Namen zijn gul met bedrijfswagens (39%), gevolgd door Brusselse bedrijven (35,9%). Verder in Vlaanderen scoren Vlaams-Brabant (28,7%) en Antwerpen (25,29%) het hoogst. Dit is deels te verklaren doordat de lonen in Brussel en Antwerpen vaak iets hoger liggen dan elders. Bedrijven bieden dan sneller een bedrijfswagen aan als extralegaal voordeel. Werknemers die in deze steden werken, moeten over het algemeen ook van verder komen. Bedrijven met een vestiging in Oost-Vlaanderen stellen het minst een bedrijfswagen ter beschikking (13,28%).

Als we de woonplaats van werknemers als referentie nemen, dan scoren de provincies Waals-Brabant (32,59%), Vlaams-Brabant (28%) en Namen (26%) het hoogst. Het aantal bedrijfswagen per woonplaats ligt in Vlaanderen het laagst in Limburg (15,94%) en opnieuw Oost-Vlaanderen (16,05%).

Meer jongeren, minder ver

Kijk je naar de leeftijdscategorie, dan zie je een stijging in alle categorieën. Toch is het de groep jonge werknemers (20-29 jaar) waar procentueel de grootste stijging is. In deze groep zien we een stijging van maar liefst 48% van januari 2015 tot januari 2018. Bij deze groep hebben wel quasi evenveel vrouwen als mannen een bedrijfswagen ter beschikking, terwijl bij de leeftijdscategorieën 40-49 en 50-59 een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen merkbaar is (respectievelijk 5 en 7% verschil). De genderkloof is sinds 2015 wel kleiner geworden.

Opvallend is dat jongere werknemers met een bedrijfswagen dichter bij het werk wonen (gemiddelde afstand 12 km). In het algemeen rijdt men vandaag minder ver met de bedrijfswagen. In 2015 reden werknemers nog gemiddeld 20 km tot hun werk. In 2018 is de gemiddelde woon-werkafstand (met een bedrijfswagen) geslonken tot 16km. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de jongere werknemers (20 – 39 jaar).

Mobiliteitstoolbox voor de laatste kilometer

“Mobiliteit is een heel belangrijke factor in de jobkeuze van huidige en toekomstige medewerkers”, zegt Yves Labeeu: “Doorgaans vergen de laatste kilometers van een pendeltraject de meeste tijd, zeker als de onderneming in een stad gevestigd is. Wij zien vandaag al mensen die een bedrijfswagen combineren met een mobiliteitsoplossing die in de koffer past. Dat kan een klassieke plooifiets zijn, maar denk ook aan een elektrische step of een monowheel of gyropode.”

Gedeelde mobiliteit, zoals deelauto’s, deelfietsen en deelscooters, ziet Attentia ook geleidelijk aan opkomen, en brengt een nieuw stuk gereedschap naar de mobiliteitstoolbox. “Populair zijn ze momenteel nog niet binnen bedrijven, deels omdat het wettelijk kader ontbreekt. Maar ze kunnen wel perfect deel uitmaken van een op maat uitgewerkte oplossing. Vandaar het belang om aan dergelijke alternatieven - ook op politiek vlak - de nodige stimuli te voorzien”, besluit Yves Labeeu.

Tot slot: de gemiddelde catalogusprijs bedraagt in 2018 34.006 euro (ten opzichte van 31.966 euro in 2015). Dieselwagens verliezen wat terrein (89,1% tov 94,8% in 2015), maar blijven - ondanks verschillende maatregelen - met kop en schouders boven de rest uitsteken. Benzinewagens zien hun aandeel verdubbelen (tot 10,6%) terwijl de elektrische wagen niet doorbreekt (0,15%).