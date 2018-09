"Volle melk is toch nog zo slecht niet", klinkt het in nieuwe studie

Wetenschappers hebben jarenlang aangeraden om vooral magere zuivelproducten te gebruiken in plaats van de volle die meer calorieën en verzadigde vetten bevatten. Maar nieuw onderzoek wijst nu uit dat die laatste categorie toch niet tot meer gevallen van hartziekten en diabetes zou leiden en dat je er zelfs van kunt vermageren.

Zuivelproducten die worden gemaakt met volle melk sleepten de laatste jaren een kwalijke reputatie met zich mee. Ze zouden door hun grotere aantal calorieën en verzadigde vetzuren een van de oorzaken zijn van hartziekten en diabetes type 2. Daarom werd aangeraden zo veel mogelijk magere zuivel te gebruiken. Nieuw onderzoek, dat werd gepubliceerd in The Lancet, toont echter aan dat het omgekeerde waar is. Bovendien zou je van volle zuivel ook nog eens vermageren.

Te mooi om waar te zijn? Volgens wetenschappers van het Population Health Research Institute in Canada toch niet. Om tot die conclusie te komen werden 136.000 volwassen verspreid over 21 landen negen jaar lang gevolgd. In die periode ondergingen of stierven er 10.500 onder hen aan een hartaanval. Diegenen die twee keer per dag zuivel nuttigden, liepen minder kans op een cardiovasculaire aandoening of een hartaanval. Diegenen met drie porties deden nog beter.

Niet blindstaren

"Zo'n drie porties per dag kan wel degelijk gelinkt worden aan een lager risico op sterfte en cardiovasculaire ziekten", zegt co-auteur Mahshid Dehghan. "We suggereren daarom dat zuivel gezond is en dat mensen aangemoedigd moeten worden om het dagelijks te eten. De focus op magere producten is gebasseerd op de aanname dat verzadigde vetten de cholesterol doen toenemen, maar zuivel bevat zoveel meer dan dat, zoals aminozuren, vitamine K, calcium en magnesium. Ze kunnen gefermenteerd zijn en probiotica bevatten. We moeten ons dus niet blindstaren op een enkel bestanddeel."

Kanttekeningen

Toch vallen er enkele kanttekeningen te maken bij de studie. Zo werden de eventuele veranderingen in het eetpatroon gedurende die negen jaar niet opgevolg. Bovendien kwamen heel wat deelnemers uit landen die armer zijn en behoorden ze dus eerder tot de lagere klassen waar minder zuivel wordt geconsumeerd. Daarnaast was er ook geen data beschikbaar over wat er gebeurt als je meer dan drie consumpties volle zuivel per dag nuttigt.