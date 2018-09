Dit zijn dé modeprints voor het najaar

Als het van de modegoden afhangt, mogen we al reikhalzend uitkijken naar het najaar. Op het menu: prints, prints en nog eens prints!

Check mate

Van de catwalks van Louis Vuitton, Givenchy en Saint Laurent recht naar je kleerkast: deze winter mag een (Schotse) ruit niet in je garderobe ontbreken. Ga all the way met een volledig geruit mantelpak of kies voor een iets subtielere variant in de vorm van een blazer of blouse gecombineerd met enkele effen kledingstukken.

Fleurige winter

Net zoals de zomer mag blijven duren, mag ook de bloemenprint nog eventjes in je kleerkast blijven hangen. Veelvuldig gespot in de vorm van zwierige jurkjes, rokken, handtassen en zelfs schoenen.

Jungle fever

Vergeet de leeuw, dit najaar regeert het luipaard als king of the jungle. Samen met de luipaardprint komt ook de slangenprint terug de kop opsteken. Aan je voeten, aan je arm of om je lijf: het wordt een wilde winter!