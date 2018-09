Rus die eerder al 40 diefstallen pleegde, riskeert opnieuw 24 maanden cel: “Hij heeft wel goede smaak”

Dilsen-Stokkem / Houthalen-Helchteren / Tongeren - Een Russische man riskeert een opsluiting van 24 maanden en een geldboete van 4.000 euro voor het plegen van zes diefstallen in verschillende Okay-winkels. In het filiaal in Dilsen-Stokkem werd hij uiteindelijk betrapt. Samen met twee vrienden uit Georgië schuimde hij volgens de procureur het hele land af. Zij riskeren 18 maanden opsluiting. De Rus werd eerder al veroordeeld voor zo’n veertigtal andere diefstallen. “Indruk? Dat maakt de gevangenis niet op hem”, aldus de rechter.

