Britten zetten in afwezigheid van Thomas en Froome in op tweelingbroers Yates op WK

Simon en Adam Yates zijn de kopmannen van de Britse selectie voor de WK-wegrit in Innsbruck op 30 september. Zoals verwacht ontbreken de namen van Tourwinnaar Geraint Thomas en Chris Froome in de selectie die woensdag werd bekendgemaakt.

Simon, de huidige leider in de Vuelta, en Adam, vierde in de Tour van 2016, moeten een prominente rol kunnen spelen op het lastige klimparcours dat de renners in Oostenrijk krijgen voorgeschoteld.

“We kozen voor een sterk team met veel talent”, zegt Stephen Park, topman binnen de Britse federatie. “Chris Froome en Geraint Thomas ontbreken maar dat was een gemeenschappelijke beslissing. Gezien de moeilijkheidsgraad van dit parcours moet elke renner zich 100 procent kunnen geven voor de ploeg. Als je rekening houdt met het ongelofelijke seizoen van G en Froomey, dan is het begrijpelijk dat zij zich niet willen engageren.”

Thomas won in juli de Tour. Froome werd daarin derde en schreef in mei zijn eerste Giro op zijn naam.

Naast de 26-jarige broers Yates bestaat het Britse team uit Hugh Carthy, Tao Geoghegan Hart, Pete Kennaugh, James Knox, Ian Stannard en Connor Swift.