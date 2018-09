Hoeselt -

“30 aub”. Die boodschap staat sinds kort te lezen op de weg in de Sint-Hubertusstraat in Hoeselt. Niemand die weet wie het gedaan heeft, maar de boodschap kan op steun van de buurtbewoners rekenen. Zij vinden dat tractoren te snel door hun straat rijden: “Ze rijden ons van de weg als we niet oppassen”. “Het zijn cowboys”, zegt ook burgemeester Werner Raskin.