De hit tijdens de modeweek in Amsterdam? Sokken van Lidl

Heidi Klum is al aan haar vijfde collectie toe voor Lidl en presenteerde die tijdens de Amsterdam Fashion Week, maar het waren niet haar creaties die het meeste opvielen. Die eer viel de sokken met daarop het logo van de Duitse warenhuisketen te beurt. Ze werden als cadeautje aan de gasten uitgedeeld en zijn in Nederland ondertussen een hit van jewelste.

Niet de vijfde collectie van Heidi Klum voor Lidl was het gespreksonderwerp tijdens de slotdag van de modeweek in Amsterdam, wel de sokken met daarop het logo van de winkelketen. Logomania, de trend waarbij merken hun naam of logo groot uitspelen, blijft hot en daar wist het handig op in te spelen.

Hoewel de sokken een hit zijn, zijn ze voorlopig niet te koop. "Ze werden als extraatje uitgedeeld aan alle gasten die de modeshow bijwoonden", zegt Isabelle Colbrandt, die zich voor ons land over de pr van Lidl onfermt. "De reacties waren overweldigend en dus gaan we nu onderzoeken of het ook interessant zou zijn om ze in de Nederlandse en Belgische winkels uit te brengen. Die plannen zijn dus nog niet concreet, maar we werken eraan."

Hysterisch

"Het werd zo hysterisch rondom die sokken dat we nu overwegen ze eenmalig in de winkel te verkopen", zei ook marketingmanager Christine Braun na afloop in een reactie aan Het Parool.

Opvallend, de Portugese kunstenaar Ricardo Passaporte bracht eerder al dergelijke sokken uit. Hij verwerkt in zijn schilderijen vaak Duitse merken zoals Lild en Haribo. Helaas zijn ook die ondertussen uitverkocht.