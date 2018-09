Neos Hasselt fietst naar Alken

Hasselt-Centrum

Hasselt - Neos Hasselt maakte donderdag 6 september een fietstocht naar Alken.

Op donderdag 6 september had de laat-zomer-fietstocht van Neos Hasselt plaats. "Via rustige wegen, deels over het fietsroutenetwerk, fietsten we grotendeels elektrisch, maar ook nog met een aantal “dapperen” zonder electrische ondersteuning, naar Alken met de oplettendheid van een team verkeersbegeleiders. In café Sportwereld met zijn leuk terras en aangename bediening, konden we genieten van een eerste welverdiend drankje op het mooie marktplein. Het vervolg van onze tocht loodste ons door een gevarieerd landschap, langs dorpjes en gehuchtjes, die zorgden voor een prachtig decor."

"Via deze mooie tocht, door het zacht golvende landschap van het Limburgs Haspengouw, rijden we naar de roots en het ontstaan van ons populaire pils Cristal Alken. De vierkantshoeve De Bloonwinning bood ons een laatste, welgekome, frisse rustpauze aan, vooraleer we onze tocht verder zetten naar Hasselt. Deze leuke en ontspannende fietstocht, werd door onze fietsende leden wederom erg gewaardeerd.

(tekst: Mia Eerens)