Indiërs riskeren 3 jaar cel voor mensenhandel

Genk / Lommel -

Twee Indiërs moeten vrezen voor een celstraf van drie jaar en een geldboete van elk 54.000 euro omdat zij drie mensen, eveneens van Indische afkomst, in erbarmelijke omstandigheden lieten leven. De slachtoffers moesten bovendien aan de slag in carwashes in Genk en Lommel maar centen voor hun bewezen diensten, kregen ze nooit te zien.