Glitters en een knipoog naar de sixties: vijf make-uptrends voor het najaar

Zowel de grote modehuizen als kleinere merken zijn volop bezig met nieuwe make-up te introduceren in parfumerieën en supermarkten. Wij onderscheiden vijf trends en verzamelen de leukste nieuwkomers in het beautyschap.

Au naturel

Foto: Alexander Wang

Bij onder meer ontwerper Alexander Wang ligt de focus op een huid in topconditie. Naast een goede dagverzorging, kan je de look een beetje pimpen met neutrale make-up zoals een nude lippenstift, een zachtroze blush of een natuurlijke boost voor de wenkbrauwen.

Blush - rimmel - 9,99 euro / lip gloss roze crush - jane iredale - 26 euro / wenkbrauwpotlood - Ere Perez - 21 euro (via biotylab)/ Smile lippenstift - Isabel Marant x L’Oréal Paris - 16,99 euro / nude highlighter - Yves Saint Laurent - 48,50 euro

Overal glitters

Foto: Giambattista Valli

Zo extreem als bij Giambattista Valli hoef je de glittertrend nu ook weer niet te interpreteren, maar een schittering op je ogen, jukbeenderen, lippen of subtiel verspreid over je lichaam kan wel - en niet enkel tijdens de feestdagen.

Dazzle highlighter - M.A.C - 32 euro / losse glitters voor op het gezicht - M.A.C - 23 euro / oogschaduw - bobbi brown - 34 euro / glosjes met glitter - Unicorn Snot - 37,50 euro (bij Bijenkorf) / lipgloss met glittereffect Lime Limo - Estée Lauder - 23,50 euro

Lip met power

Foto: Brandon Maxwell

Vorige jaar waren matte lippen dé trend, nu gaat mode voor op je mond iets breder. Zolang de lippen maar perfect gestift zijn, in een klassieke kleur die voldoende opvalt zoals frambozen- of wijnrood, paars en oranje. Laat vooral de lippen spreken en houd de rest van de look basic zoals bij Brandon Maxwell.

Lip vibes - Giorgio Armani - 34 euro / Absolu drama matte - Lancôme (vanaf oktober) - 35 euro / lippenstift uit een kussentje - Hema - 6 euro / Rouge ultra Rouge - Dior - 35,90 euro / lippotloog - Lord & Berry - 20 euro

Sixties vibe

Foto: Anna Sui

Haal de Twiggy in jezelf maar boven, want komend najaar mag je kwistig zijn met mascara. Op de bovenste rij wimpers, maar ook op de onderste voor een echte sixties feel zoals bij Anna Sui. Of ga voor valse wimpers met groepjes van enkele haartjes bij elkaar voor een ode aan het decennium.

Paradise Extatic mascara - Loréal Paris - 14,99 euro / monsieur big mascara - Lancôme - 33,50 euro / set valse wimpers - Make-up for ever - 19,90 euro (Planet Parfum) / primer - Clinique - 24,50 euro / archliner ink - Shiseido - 24,90 euro

Gekleurde blik

Foto: Dries Van Noten

Maak je blik nog meer jaren 60 met een streepje kleur. En neem het gerust letterlijk. Een veeg felgekleurde oogschaduw, groene, blauwe of gele mascara zoals bij Dries Van Noten: het kan allemaal en maakt je blik extra opvallend.