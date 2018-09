Gewapende man met ‘La Casa de Papel’-masker dringt school binnen en bedreigt leerlingen

Een gemaskerde man is een Brusselse middelbare school binnengedrongen en heeft daar leerlingen bedreigd met een vuurwapen. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat heeft een onderzoek geopend. Voorlopig kon de man, die een Salvador Dali-masker droeg zoals in de populaire Netflix-serie ‘La Casa de Papel’, nog niet worden geïdentificeerd.

Het incident vond maandag kort voor 14 uur plaats in de Léon Lepageschool, in het centrum van Brussel. De gemaskerde man drong de school binnen en trok naar een klas op de eerste verdieping, waar hij de leerlingen bedreigde en zei dat hij hun pennenzak wilde meenemen.

“De man droeg een handvuurwapen en een masker in de stijl van La Casa de Papel”, zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Het masker werd nadien teruggevonden en is in beslag genomen. Het wapen werd niet aangetroffen. We weten dus nog niet of het om een echt vuurwapen ging, dan wel om een namaakwapen.”

Toen een leraar tussenbeide kwam, sloeg de gemaskerde man op de vlucht, zonder dat er gewonden vielen. “De dader wordt actief opgespoord, maar voorlopig is er nog niemand opgepakt”, aldus het parket.