Stopt Lukaku nu echt na het EK? Liever niet voor Kompany: “Dan ga ik hem thuis zelf halen”

Een overtreding die hem belette de 0-1 te maken, een zeer knappe 0-2 en de neus voor goals op de 0-3: IJslands vikingbloed is niet opgewassen tegen Romelu Lukaku. En die wil stoppen als Rode Duivel over twee jaar? Zijn ploegmaats geloven er geen snars van.

Aan 43 doelpunten in 77 interlands zit Romelu Lukaku. Er is geen houden aan. Tegen IJsland had hij ze alle drie kunnen maken, ware het niet dat Ingason hem de 0-1 belette. Maar vooral de manier waarop hij in de tweede helft met de rug naar doel speelde, onderstreepte dat de 25-jarige spits van Manchester United bulkt van het vertrouwen.

“Dit is leuk voetballen. We winnen veel, we scoren veel, we spelen offensief voetbal, we zetten druk naar voren, iedereen scoort en iedereen is blij. Dat moeten we zo houden. Hoeveel ik wil scoren? Zo veel mogelijk. Maar uiteindelijk wil ik een prijs winnen met mijn ploegmaats. We zijn nu al tien jaar samen bezig. In Rusland waren we er kortbij. De Nations League is een nieuwe mogelijkheid om iets goeds te doen, om ons voor te bereiden voor het EK. We zijn eerste van de wereld, maar we hebben geen prijs in onze handen. Iedereen ziet ons als een van de best voetballende ploegen van de wereld. We krijgen respect, alleen moeten we nu ook een prijs zien te pakken.”

Lukaku: “Ik blijf geen tien jaar Rode Duivel meer”

Lukaku deed zijn uitspraken voor de camera’s direct na de match maar de schrijvende pers ontvluchtte hij. Misschien omdat hij dan weer vragen moet trotseren over zijn toekomst als Rode Duivel. Vorige maand verkondigde hij in het Amerikaanse Business Insider dat hij in 2020 stopt als Rode Duivel. Gisteren nam hij geen gas terug.

“Ik blijf geen tien jaar Rode Duivel meer. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Uiteindelijk geniet ik van de momenten met mijn ploegmaats en ik ben ik tevreden met mijn prestaties.”

Vertonghen

Die teamgenoten geloven er niets van. “Ik begrijp dat het verleidelijk is om dat te denken, want voortdurend interlands spelen kan fysiek zwaar zijn”, zegt Jan Vertonghen. “Maar ik geloof er niet echt in. Andere jongens dachten voor het WK misschien ook aan stoppen en kijk: er is niemand weg. Als de sfeer is zoals die nu is, gebeurt dat niet.”

Twee andere anciens, Axel Witsel en Vincent Kompany, twijfelen even hard aan de voorspelling van Lukaku. “Hoe oud is hij? 25 jaar. Ik betwijfel dat hij zou stoppen op zijn 27ste. Hij heeft nog zoveel mooie jaren voor zich. We hebben er alleszins eens goed om gelachen in de groep, zonder er echt op door te gaan waarom hij dat zegt”, lachte Witsel.“

Ook Thibaut Courtois heeft zijn twijfels.

“Of ik hem geloof? Niet echt, maar je weet nooit natuurlijk. Een aanvaller als Lukaku krijgt veel trappen en heeft weinig rust. Dat weegt op den duur door. Maar stel dat we het EK zouden winnen, dan kan ik me niet inbeelden dat hij er mee stopt. Het zou alleszins heel jammer zijn.”

Kompany deed er nog een schepje bovenop. “Ik kan me moeilijk inbeelden dat ik veel moeite ga hebben om hem te overtuigen nog verder te gaan. Jonge gasten zeggen soms zaken waar ze later spijt van hebben. We hebben er goed om gelachen. Als Romme stopt, dan ga ik hem zelf halen bij hem thuis in Manchester. Hij woont niet te ver….”

Doelpuntenmachine

Lukaku verzamelde tot nu toe 75 caps voor de Rode Duivels waarin hij veertig keer tot scoren kwam. Gisteren evenaarde hij ook het record van Jef Mermans, die vestigde in 1950 het record van 12 doelpunten in één kalenderjaar.

“Hoeveel ik wil scoren? Zoveel mogelijk. Maar uiteindelijk wil ik een prijs winnen met mijn ploegmaats. We zijn nu al tien jaar samen bezig. In Rusland waren we er kortbij. De Nations League is een nieuwe mogelijkheid om iets goeds te doen, om ons voor te bereiden voor het EK.”

“We zijn eerste van de wereld, maar we hebben geen prijs in onze handen. Het belangrijkste is dat we constant blijven presteren. Iedereen ziet ons als een van de best voetballende ploegen van de wereld. We krijgen respect alleen moeten we nu ook prijs zien te pakken.”