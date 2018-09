Publiek houdt adem in wanneer stier aanval inzet op agent tijdens festival

Een politieagent in Le Grau-du-Roi, een kleine gemeente in het zuiden van Frankrijk, is zaterdag in een erg benarde situatie terechtgekomen. Tijdens een stierenfestival werd de man plots zelf het mikpunt van een stier. Hij werd meermaals aangevallen, maar kwam ervan af met lichte verwondingen.

Zich verdedigen was in geen geval mogelijk. De agent stond binnen de omheining en vermoedde dat de stier al van bij de vrijlating in de juiste richting zou lopen. Niet was minder waar. In plaats daarvan draaide het dier zich onmiddellijk om, waardoor de agent geen kant meer op kon.

De stier ging erg driest tekeer. De agent werd op brutale wijze in de lucht geslingerd, om vervolgens ook aangevallen te worden terwijl hij op de grond lag. Gelukkig kwamen enkele mannen op paarden snel ter plaatse om de aandacht van de stier te trekken.

De gevolgen voor het slachtoffer bleken een stuk beter mee te vallen dan de videobeelden van een ooggetuige deden vermoeden. Volgens Midi Libre raakte de agent gewond aan zijn hoofd, maar was hij niet in levensgevaar.