Luchtvaartmaatschappij moet ook provisie voor tussenpersonen terugbetalen

Bij annulering van een vlucht moet de luchtvaartmaatschappij ook de provisies terugbetalen die tussenpersonen bij de koop van tickets hebben ontvangen, voor zover zij op de hoogte was van deze provisie. Dat stelt Het Europees Hof van Justitie.

Een Duitse rechter had het Hof gevat in een zaak van een man die met zijn gezin van Hamburg naar Faro in Portugal wilde vliegen. De vlucht werd geannuleerd en het gezin verzocht Vueling Airlines de prijs van 1.108,88 euro terug te betalen, maar de maatschappij wilde de 77 euro, die de website waarop de ticket gekocht werden als provisie ontving, niet terugbetalen. De rechter wilde van het Hof uitleg over de verordening over de rechten van luchtreizigers.

In zijn arrest stelt het Hof van Justitie dat de luchtvaartmaatschappij bij de annulering van een vlucht ook de provisies moet terugbetalen die tussenpersonen bij de koop van tickets hebben ontvangen, tenzij die vastgesteld werden buiten medeweten van de luchtvaartmaatschappij. Dat laatste moet door de nationale rechter worden nagegaan.