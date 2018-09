Dode bij vechtpartij tussen transmigranten op snelwegparking E40 in Wetteren

Bij een vechtpartij tussen transmigranten is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode gevallen, bevestigt het parket van Dendermonde. Het slachtoffer, een man uit Eritrea, werd neergestoken.

Het incident vond plaats op de snelwegparking in Wetteren (E40, richting Gent). Volgens een getuige raakten twee groepen slaags en waren er in totaal vijftien personen betrokken. De verdachten zijn momenteel nog voortvluchtig. Er werd nog niemand opgepakt. De ordediensten zijn ter plaatse en de snelwegparking is momenteel afgesloten.

Het parket van Dendermonde heeft een onderzoek geopend en ondervraagt momenteel enkele vrachtwagenchauffeurs ter plaatse.

Foto: jvb