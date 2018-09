Topfavoriet geeft forfait voor Ironman van Hawaï: de Duitser Jan Frodeno zal dit jaar geen derde keer winnen

De Duitser Jan Frodeno moet een kruis maken over de Ironman van Hawaï. De triatleet, die in 2015 en 2016 de beste was in Kona, sukkelt met een stressfractuur in de heup.

“Dit is zeker niet de manier waarop ik mijn seizoen wilde beëindigen”, schrijft Frodeno bij een foto op Instagram waarop hij zich met krukken voortbeweegt. “De hoogtepunten en de dieptepunten in de sport lagen voor mij nooit dichter bij elkaar”, schrijft de Duitser. “Vorige week won ik een wereldtitel en nu sta ik tot volgend seizoen aan de kant.”

Met het forfait van de 37-jarige Duitser valt één van de topfavorieten voor Hawaï weg. Begin september won Frodeno nog voor de tweede keer in zijn carrière het WK 70.3 (halve Ironman) in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth. Hij klopte er na een intense strijd de Brit Alistair Brownlee en de Spaanse titelverdediger Javier Gomez (lees meer). Een veelbelovende prestatie voor het WK Ironman op Hawaï (13 oktober), de jaarlijkse hoogmis van de triatlonsport.

Frodeno was de voorbije jaren quasi onklopbaar op de hele en halve afstand. Tot hij vorig jaar in Hawaï een geweldige oplawaai kreeg van Patrick Lange. Terwijl Frodeno tijdens de marathon met een blessure te voet stond, stoomde zijn jongere landgenoot Lange in een parcoursrecord naar zijn eerste zege (lees meer). Een fameuze mentale dreun voor Frodeno. En een definitieve wissel van de macht? Het had dit jaar moeten blijken op Hawaï. Voor het eerst in jaren zou Frodeno in ieder geval niet als de ongenaakbare topfavoriet naar The Big Island zijn afgezakt. Al versloeg Frodeno eerder dit jaar Lange wel op het EK in Frankfurt. De enige echte waarheid ligt elk jaar in Hawaï. Helaas zal de revanche voor 2019 zijn. Al is Frodeno dan alweer een jaartje ouder (38 jaar). De weg voor een tweede opeenvolgende zege ligt nu open voor Lange.