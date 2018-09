Sergio Herman rouwt om sommelier (32) die zes jaar bij hem werkte: “Je was bijzonder”

De 32-jarige sommelier Lotte Wolf is onverwacht overleden. Dat meldt het Amsterdamse restaurant Bridges, waar ze werkte. Voordien werkt ze zes jaar als hoofdsommelier in Oud Sluis, het inmiddels gesloten restaurant van chef Sergio Herman. “Je was super bijzonder”, schrijft hij op Instagram.

Lotte Wolf werd in 1985 geboren in het Nederlandse Hilversum. Ze werkte in verscheidene toprestaurants, waaronder Fifteen van Jamie Oliver en Seinpost in Den Haag. In 2013 werd ze verkozen tot meest talentvolle sommelier door restaurantgids Gault Millau. Op het moment van haar onverwachte overlijden werkte ze als Wine Director bij hotel The Grand en restaurant Bridges in Amsterdam.

Wolf werkte ook zes jaar lang, tot aan de sluiting, als hoofdsommelier in Oud Sluis. Sergio Herman was daar de chef. Op Instagram brengt hij hulde aan de overleden sommelier, die hij duidelijk hoog had zitten.

“Lieve Lotte...”, schrijft Herman. “We gingen afspreken enkele weken geleden om wat bij te kletsen en om jou eigen mooie bijzondere wijn te proeven. Ook om je weer eens te zien, want je bent natuurlijk al een tijdje weg uit Zeeuws Vlaanderen. Heb door drukte deze afspraak moeten annuleren. Ben echt sprakeloos omdat je er nu niet meer bent. Er zijn deze avond veel emoties naar boven gekomen en moet echt zeggen dat je super bijzonder bent en dat voelde ik al toen je bij me kwam werken in Oud Sluis en je echt wijn ademde, het was je leven, je alles en ging daar volledig voor, koste wat kost wilde je groeien naar het allerhoogste niveau. En dat heb je laten zien in de absolute topperiode van Oud Sluis. Ik ben je eeuwig dankbaar voor wat je hebt gedaan voor me. Zoveel respect voor je maar nu ook schaamte dat ik onze afspraak heb geannuleerd. Blijf bijzonder en verwen ze daar maar goed....er zijn er meer die jou of ons DNA hebben daar.”