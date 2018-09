Proenza Schouler lanceert make-upcollectie met Lancôme

Al zestien jaar lang runnen Jack McCollough en Lazaro Hernandez met succes hun label Proenza Schouler en dus werd het volgens de heren tijd om ook een make-uplijn te lanceren. Dat doen ze in samenwerking met Lancôme en de collectie wordt voor het eerst voorgesteld tijdens de New York Fashion Week.

De eerste make-upcollectie van Proenza Schouler voor het Franse cosmeticamerk Lancôme, dat elk jaar een ontwerper carte blanche geeft, bestaat onder meer uit oogschaduw in tien kleuren, nagelak en lippenstiften. Allen in zinderende kleuren die doen denken aan abstracte schilderijen, de inspiratiebron die Jack McCollough en Lazaro Hernandez voor ogen hadden toen ze hun eigen ietwat speelse collectie wilden lanceren. "Ze werken een beetje zoals de penselen en potloden die je anders zou gebruiken om kunst te maken", zegt McCollough over hun intenties.

De collectie is vanaf nu verkrijgbaar bij Galeria Inno. Richtprijzen: Lip Kajal (30 euro), Matte Shaker (24 euro), Le Vernis (26 euro), Ombre Hypnose Kajal (26 euro), Absolu Rouge (35 euro), Eye Palette (65 euro), Cushion Case (24 euro) en Cushion Highlighter (46 euro).