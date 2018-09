Het is gebeurd: geel voor Neymar na schwalbe in 5-0-zege van Brazilië, Argentinië speelt gelijk

Brazilië heeft dinsdag een oefenduel tegen El Salvador met 5-0 gewonnen. Neymar opende in het Amerikaanse Landover (Maryland) de score maar kreeg ook een gele kaart… na een schwalbe.

Neymar opende voor Brazilië de score tegen El Slavador door ,al in de vierde minuut een strafschop om te zetten. Daarna troffen ook Richarlison (tweemaal), Philippe Coutinho en Marquinhos (90.) raak. Voor Brazilië was het de tweede zege in enkele dagen tijd. Afgelopen vrijdag versloegen de troepen van bondscoach Tite de Verenigde Staten met 2-0. Volgende maand oefenen Neymar en co tegen Argentinië en Saoedi-Arabië.

Maar nog spraakmakender dan die forfaitscore, was misschien wel de gele kaart voor Neymar. De Amerikaanse scheidsrechter Jair Ruffo trapte niet in de zoveelste duik van de superster en was onverbiddelijk.

Foto: EPA-EFE

Nog in de VS speelden Colombia en Argentinië 0-0 gelijk. De Argentijnen deden het in het MetLifestadion in New Jersey met een experimenteel elftal zonder Lionel Messi, bij Colombia ontbrak James Rodriguez. Carlos Bacca (ex-Club Brugge) viel na 63 minuten in. Beide doelmannen, de Argentijn Franco Armani en de Colombiaan David Ospina, toverden meerdere reddingen uit de mouwen.

De Verenigde Staten waren in een oefenduel te sterk voor Mexico. Tyler Adams maakte in Nashville (Tennessee) het enige doelpunt in de 71e minuut. Vijf minuten eerder werd bij de bezoekers Angel Zaldivar uitgesloten.

Panama, op het WK afgelopen zomer tegenstander van de Rode Duivels, trok met 0-2 aan het kortste eind tegen Venezuela. Jose Salomon Rondon (67. & 90.) maakte beide goals.