COLUMN EVENAAR. De Lingam van Arun.

Ben Roelants reist voor de zender Evenaar de wereld rond. Elke twee weken biedt hij ons hier een blik in zijn hoofd.

Arun was 70 toen hij zijn huis verkocht, zijn geld en bezittingen weggaf, zijn lange broek inruilde voor een oranje sarong en ‘s ochtends vertrok alssadhu of heilig man, pendelend tussen de tempels van Bhaktapur en Kathmandu, op zoek naar verlichting en aalmoezen.

Ik ontmoette hem in de buurt van Pashupatinath, één van de meest heilige sites van de hoofdstad van Nepal, en Aruns blinkende tanden trokken meteen mijn aandacht.

“Ik hou van Shiva, maar ik aanbid Shakespeare.” , zo liet hij me weten.

Arun had een witte baard en een kleine zak waarin hij zijn resterende bezittingen bewaardde. Hij wilde me koste wat kost wat over de god Shiva vertellen.

“Heb je zijn lingam gezien?”, vroeg hij me in zijn pigeon English. Zijn vraag kwam niet als een verrassing, aangezien ik me op het Maha Shivaratri-feest bevond. Tijdens dat feest, net voor de aanvang van de lente, vasten, zingen en mediteren de Hindoes. Dat doen ze met erg veel overtuiging tot diep in de nacht. Shiva’s lingam, of penis, was moeilijk te vermijden. In talloze schrijnen verscheen hij onder de vorm van een grote, harde, stenen pilaar. Terwijl we met elkaar spraken, keken talloze vrouwen er reikhalzend naar uit om de goddelijke Shiva-fallus in de nabijgelegen tempel te aanbidden, aangezien die besprenkeld was met een unieke organische houtolie.

“Shiva is de god van de vernietiging.”, vertelde Arun met brede grijns. “Essentieel voor vernieuwing, want hij vernietigt het ego en de verleidingen waar we allemaal ooit slachtoffer van worden”. Hij grinnikte en streelde zijn hagelwitte baard. “Ik ben gelukkig, want ik verlang niks. Al mijn bezittingen heb ik geschonken, al mijn geld is vertrokken naar een betere plaats. Ik heb geluk. Ik betracht niks, ik ben vrij. Eindelijk.”

Deze herinnering aan Arun viel me deze week te binnen, toen mijn vrienden en collega’s me ostentatief liet weten hoezeer ze ten prooi vielen aanSehnsucht, de Duitse benaming voor een ongebreideld verlangen naar iets onbereikbaars… in hun geval: meer vakantie, minder verplichtingen, gelukzalige nietsdoen. Ik bedacht meteen hoezeer Arun hier zijn witgebleekte tanden zou bloot lachen: “Tijdens onze levens, herleidt het verlangen ons tot zwakke en wrede wezens.”, liet hij zich tijdens mijn bezoek ontvallen.

“Een quote van je god Shiva?”, viel ik hem in de rede.

“Nee.”, antwoordde Arun, “Shakespeare, Twelfth Night.”.

