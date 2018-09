Extreemrechtse Braziliaanse presidentskandidaat mag intensieve verlaten na mesaanval

Het extreemrechtse parlementslid Jair Bolsonaro, favoriet voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen komende maand in Brazilië, heeft intensieve zorgen verlaten nadat hij donderdag tijdens een campagnebijeenkomst in de buik werd gestoken. Dat meldt het ziekenhuis in een mededeling. Bolsonaro moet voorlopig wel nog in de medische instelling blijven.