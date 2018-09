Victoria Beckham viert tiende verjaardag van haar label op bijzondere wijze

Het is ondertussen tien jaar geleden dat Victoria Beckham zichzelf van Spice Girl in succesvolle modeontwerpster transformeerde en dat moet gevierd worden. Daarom pakt ze uit met een bijzondere campagne die doet denken aan een fotoshoot van Marc Jacobs waar ze in 2008 zelf voor poseerde, en er komt een speciale T-shirt uit.

In 2008 zette Victoria Beckham haar eerste stapjes in de modewereld en deed dat onder andere door te poseren in een campagne van Marc Jacobs. Daarvoor kroop ze in een oversized shoppingtas en het werd een iconisch beeld, genomen door topfotograaf Juergen Teller. Om het tienjarige bestaan van haar eigen label te vieren, deed ze die campagne met Teller nog eens over, maar dit keer prijkt haar naam op de tas in plaats van die van Jacobs.

"Toen Marc Jacobs me een decennium geleden uit een tas liet komen, stond ik nog maar aan het begin van mijn reis. Het beeld kwam bovendien uit toen ik net mijn debuutcollectie zou presenteren. Welke betere manier bestaat er dan ook om de voorbije tien jaar te herdenken dan door terug te keren naar deze campagne, maar dit keer met mijn eigen label op de zak", zegt ze in een statement. "Marc gaf me trouwens zijn zegen om het allemaal nog eens over te doen." Voor 125 euro kun je ook een limited edition T-shirt kopen met daarop de foto.

Kroontje op achterzak

Toch is het parcours dat Victoria Beckham heeft afgelegd bijzonder te noemen. Tien jaar geleden dacht niemand van de modejournalisten dat ze vandaag een gevestigde naam zou zijn, ook al omdat ze toen enkel jeans verpatste met een diamanten kroontje op de achterzak. Toch slaagde ze in haar missie en zullen zondag bij de voorstelling van haar jubilieumcollectie tijdens de modeweek in New York de pers en fashionista's vechten voor een plaatsje op de eerste rij.

Slimme zakenvrouw

Over hoe dat zover is kunnen komen, heeft de bekende Nederlandse modejournaliste Cécile Narinx haar licht laten schijnen in De Volkskrant. Zij ziet enkele grote verklaringen. "Dat Beckham een serieus genomen ontwerper is kunnen worden, komt misschien vooral door het feit dat ze donders goed weet dat ze van huis uit geen ontwerper is, en hulp nodig heeft van anderen. Ze is eerst en vooral een slimme zakenvrouw", klinkt het. "Wat ongetwijfeld ook meegespeeld heeft is dat Beckham, al is ze bijna doorschijnend dun, een olifantenhuid heeft. Wie haar nu ziet kan geen enkele echo van toen ontwaren. Ze is chic en cool, in sluike jurken, losse jumpers en vloerlange wijde broeken van haar eigen labels."

Groei label

Dat ze vast van plan is om er nog enkele decennia bij te doen, blijkt ook uit de nieuwe weg die haar label dit jaar heeft ingeslagen. Zo stelde ze met Paul Riva een nieuwe CEO aan, ze wil haar eerste huidverzorgingslijn lanceren en eind 2017 pompte ze een extra 33 miljoen euro in haar bedrijf dankzij het aantrekken van nieuwe investeerders. Allemaal ingrepen die haar bedrijf moeten laten groeien. Die Spice Girl van weleer is al lang niet meer.