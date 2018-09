Jong N-VA’er stapt op na rel rond racisme: “Het was maar om te lachen”

Yannick Dhondt (23) uit Beveren heeft ontslag genomen als secretaris bij Jong N-VA Zwijndrecht en Burcht. Maandag kwamen aanstootgevende reacties van hem op sociale media naar boven. Dhondt plaatste een reactie op een satirische Facebookpagina met racistische grappen en postte “Hitler deed niets verkeerd” op een pagina van Comac, de jongerenbeweging van PVDA. Hij was ook lid van de omstreden studentengroep Schild & Vrienden.

“Het is totaal niet mijn bedoeling geweest om onrespectvol om te gaan met een bepaalde groep mensen. De reactie op die pagina was om te lachen, maar ik zie mijn eigen fout nu wel in. Moest ik hiermee ...