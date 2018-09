Enorme stormloop op tafeltjes Jong Keukengeweld

Zoals verwacht is er momenteel een enorme stormloop op de tafeltjes van Jong Keukengeweld. Verschillende 18- tot 30-jarigen melden dat de website plat ligt. Anderen zaten klaar bij de start om 8 uur, maar kwamen in een wachtrij van meer dan een uur terecht.

Vorig jaar waren er verspreid over twee maanden meer dan 37.000 reservaties. Via Jong Keukengeweld kunnen jongeren tot 30 jaar aan 49 of 59 euro gaan eten in een van de 67 geselecteerde gastronomische restaurants.

LEES OOK: Tienduizenden jongeren hopen tafeltje te boeken bij chefs van Jong Keukengeweld