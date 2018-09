Lanklaarse Sonja Mertens lang niet het enige slachtoffer van vrouwenmolesteerder Danny S.

Dilsen-Stokkem -

Danny S., de Herentalsenaar die wegens de moord op zijn vriendin Sonja Mertens uit Lanklaar in de cel zit, zegt dat hij niet meer weet wat er in de badkamer van hun huis met Sonja is gebeurd. En dat hij spijt heeft: “Het was zo’n goede vrouw.” Nochtans heeft hij haar volgens vriendinnen van Sonja wekenlang verrot geslagen en opgesloten in de kelder wanneer hij op stap was. Hij sleept een lange geschiedenis van extreem geweld tegen vrouwen achter zich aan.