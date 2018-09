Groen-lijstduwer maakt hilarische persiflage op ‘Thuis’ voor campagne, maar VRT lacht niet mee

De lijstduwer van Groen Ronse, Hervé Suys, maakte een komisch campagnefilmpje op de bekende noten van de begingeneriek van Thuis. De VRT kan er echter niet mee lachen en wil dat het filmpje verwijderd wordt.

“Je bent Suys, blij dat je hier kan zijn, er is geen beter kandidaat, doe je armen om me heen, niemand beter dan Suys.” Met deze en andere zeemzoete zinnetjes tracht de lijstduwer van Groen Ronse zo veel mogelijk bolletjes naast zijn naam roodgekleurd te krijgen. “Toen ik nadacht over mijn campagne, kwam het idee - met een naam als Suys - spontaan in mij op”, zegt Hervé Suys. “Het was een hele klus om het filmpje te maken, ook door de tijdsdruk. We wouden het per se af hebben voor het moment dat het nieuwe seizoen van Thuis begon.”

Auteursrechten

Het bleek een geslaagde zet. Suys kreeg heel wat belangstelling en oogstte overal complimentjes, zelfs bij lokale politieke tegenstanders. Maar dat was buiten de VRT gerekend. “De begintune van Thuis zomaar overnemen zonder toestemming, druist in tegen de auteursrechten”, legt Hans Van Goethem uit, woordvoerder van de VRT. “En daarnaast moeten wij als openbare omroep onpartijdig zijn.” Of de VRT juridische stappen zal ondernemen? “We wachten voorlopig nog een antwoord van Suys af”, klinkt het.

“De VRT belde mij inderdaad op met die boodschap”, doet Suys zijn verhaal. “Eerst kreeg ik felicitaties met mijn ‘leuke en goedgemaakte’ filmpje, maar dan de dwingende vraag het toch maar te verwijderen. Ik vroeg hoe het dan zat met mijn recht op parodie, maar de VRT wou van geen tegenspraak weten. De auteursrechtenvereniging Sabam bezorgde mij echter een definitie van wat als een parodie geldt en ik meen dat mijn filmpje daar volledig aan beantwoordt.”

“Zuurpruim”

Het filmpje bereikte op YouTube voorlopig zo’n 2.000 kijkers. “Meer moest dat ook niet zijn, nationale aandacht was het verste van mijn gedachten”, zegt Suys. “Ik vind dan ook dat ik in mijn opzet geslaagd ben. Daarom zou ik het filmpje gerust nu al van het net kunnen halen. Maar dan blijf ik met een wrang gevoel achter. Naast het vele werk dat erin gekropen is, voel ik mij onder druk gezet en dat is geen aangename ervaring. Iedereen voelt toch aan dat dit humor is. Wie dat niet doorheeft, is een zuurpruim. Maar het zal zijn zoals een kindje dat van mama zijn schorseneren moet opeten. Eerst zegt hij neen, maar uiteindelijk slikt hij ze allemaal braaf naar binnen.”

Toch gaat Suys het filmpje niet onmiddellijk verwijderen. “Ik wil eerst mijn raadsheer nog spreken en hoe langer ik dit kan rekken, hoe beter voor mijn campagne, toch?”, knipoogt hij. “Want zo helpt de VRT eigenlijk gewoon mijn campagne vooruit.”