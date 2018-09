Verdachte aangehouden voor moord op vrouw in 2015

De onderzoeksrechter in Namen heeft zaterdag een man onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor de moord op een vrouw in Floreffe in juli 2015. Dat meldt de procureur des Konings van Namen, Vincent Macq, woensdag.

Het lichaam van de vrouw werd in juli 2015 aangetroffen in een bos in Soye, een deelgemeente van het Naamse Floreffe. Volgens het parket had het 37-jarige slachtoffer geen vast adres, maar stond ze wel gekend bij het OCMW van Charleroi. Uit de autopsie bleek dat ze om het leven kwam door slagen op het hoofd.

Na een lang onderzoek konden de speurders een dader traceren en zijn DNA kwam overeen met sporen aangetroffen op het lichaam van de vrouw.

De politie van Namen pakte de verdachte vrijdag op en zaterdag werd hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De man ontkent de feiten. Het onderzoek wordt voortgezet.